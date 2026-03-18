ONG confirma que ataque contra clínica de Cabul deixou 'centenas de mortos e feridos'

O ataque paquistanês de segunda-feira contra uma clínica de reabilitação para dependentes químicos na capital do Afeganistão deixou "centenas de mortos e feridos", afirmou a ONG Conselho Norueguês para Refugiados (NRC), que atua na cidade.

O porta-voz do Ministério da Saúde afegão, Sharafat Zaman, anunciou na terça-feira um balanço de quase 400 mortos e mais de 200 feridos no ataque, que atingiu a clínica na segunda-feira à noite.

"Pelo que observamos e discutimos com os demais envolvidos na resposta (de emergência), podemos afirmar que há centenas de mortos e feridos", declarou à AFP o diretor para o Afeganistão do NRC, Jacopo Caridi.

Os dois países estão em conflito há vários meses.

O Paquistão afirma que o Afeganistão abriga combatentes do movimento dos talibãs paquistaneses (TTP), que reivindicaram ataques em seu território. As autoridades afegãs negam a acusação.

Caridi afirmou que o NRC tinha equipes na área imediatamente após o ataque para apoiar as operações de resgate.

Ele confirmou que um dos edifícios do centro médico foi "completamente incendiado e destruído", e que as equipes de resgate continuavam retirando corpos dos escombros.

Um balanço com o número exato de vítimas é difícil no Afeganistão, país que registra ataques em locais de difícil acesso e onde as autoridades costumam divulgar informações contraditórias.

"Na Europa, nós temos sistemas para identificar as pessoas, mesmo apenas com partes do corpo", disse Caridi.

"Mas aqui, não sei se eles têm esses sistemas. O que vi foi um dedo em um lugar, um pé em outro lugar, uma mão em um local. Foi realmente horrível", descreveu Caridi.