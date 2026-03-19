Onda de calor recorde afeta o oeste dos EUA

Uma onda de calor intenso castiga, nesta quinta-feira (19), o oeste dos Estados Unidos, onde algumas regiões registraram recordes de temperatura apesar de, tecnicamente, ainda ser inverno nessas regiões.

Para o fim de semana, espera-se que os termômetros atinjam os 41,6º C, superando máximas históricas anteriores de março.

Um alerta de calor extremo está em vigor para várias partes do sul da Califórnia e do Arizona, onde meteorologistas destacam as consequências perigosas que essas temperaturas podem ter para a população.

"Estamos vendo temperaturas muito mais altas do que o normal", disse à AFP Rose Schoenfeld, do Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos.

"Esta também é a primeira grande onda de calor do ano, que ocorre após períodos de temperaturas mais amenas. Então a população ainda não se acostumou a essas temperaturas", acrescentou.

Schoenfeld disse que passar tempo ao ar livre pode colocar uma pessoa em risco de sofrer um golpe de calor, motivo pelo qual os especialistas recomendam que as pessoas permaneçam em locais com ar-condicionado e bebam bastante líquido.

Os últimos 11 anos foram os mais quentes do planeta, segundo a série histórica. Cientistas afirmam que há muitas evidências de que esse tipo de onda de calor é uma marca clara do aquecimento global, um processo impulsionado majoritariamente pela queima indiscriminada de combustíveis fósseis.

De acordo com Schoenfeld, as temperaturas em algumas partes da Califórnia estavam até 20º C acima do normal para esta época do ano.

"É provável que continuemos batendo recordes diários, assim como recordes históricos em algumas áreas", disse.

Como o hemisfério norte continua tecnicamente no inverno até 20 de março (o primeiro dia da primavera astronômica boreal), o forte aumento das temperaturas tem causado estragos na fauna e na flora.

Muitas plantas e árvores já estão florescendo, e a vegetação cresce a um ritmo vertiginoso, afetada pelas fortes chuvas de dezembro e janeiro.