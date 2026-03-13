OIM ajuda migrantes a saírem do Irã

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) anunciou, nesta sexta-feira (13), em Genebra que está ajudando migrantes no Irã a retornarem a seus países e que recebeu centenas de pedidos de pessoas bloqueadas pela guerra.

Segundo a OIM, os migrantes encontram-se em situação de extrema vulnerabilidade no Irã, em um contexto de bombardeios intensos e deslocamentos em massa de populações que não dispõem das estruturas de apoio disponíveis aos cidadãos iranianos.

"Estamos ajudando migrantes a retornar aos seus países a partir do Irã", declarou à imprensa David John, diretor de gestão de deslocamento e reinstalação de migrantes na OIM.

O número de pedidos aumenta a cada dia, ressaltou, sem detalhar a nacionalidade das pessoas ajudadas ou que solicitam apoio. Segundo John, em breve serão contabilizados "em milhares".

O Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR) informou na quinta-feira que 3,2 milhões de iranianos foram deslocados dentro do Irã desde o início da guerra que opõe o país a Israel e aos Estados Unidos.

Ayaki Ito, diretor da divisão de emergências e de apoio aos programas do ACNUR, também mencionou os refugiados no Irã.

"As famílias de refugiados acolhidos no país, em sua maioria afegãos, também são afetadas. Sua situação precária e suas redes de apoio limitadas as tornam muito vulneráveis", destacou.

O Irã é o país que acolhe o maior número de refugiados no mundo e conta com uma importante população de migrantes, incluindo milhões de afegãos e centenas de milhares de iraquianos, segundo a ONU.

John ressaltou que as operações de evacuação são caras. "Continuamos confiantes em nossa capacidade de facilitar a repatriação e a evacuação de migrantes, se dispusermos dos recursos para isso", declarou.

Segundo ele, os gastos são estimados entre 600.000 e 700.000 dólares (3,15 a 3,67 bilhões de reais) para cada 200 pessoas.

A OIM também recebeu pedidos de ajuda de embaixadas no Líbano, muito afetado pelos bombardeios israelenses, para evacuar seus cidadãos.

Segundo as estimativas da OIM, "pelo menos 30.000 migrantes estão deslocados no momento", de um total de 200.000 que vivem no Líbano.