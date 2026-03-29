Obras de Renoir, Cézanne e Matisse são furtadas de museu italiano

Natureza-morta com Cerejas, de Paul Cézanne, é um dos quadros retirados por criminosos. Fundação Magnani Rocca / Reprodução

Quadros de Renoir, Cézanne e Matisse foram furtadas de um museu na Itália há uma semana, informou a polícia neste domingo (29).

Quatro homens encapuzados entraram na Vila da Fundação Magnani Rocca, perto de Parma, no norte da Itália, e levaram as obras durante a madrugada da segunda-feira (23), disse à AFP um porta-voz dos carabineiros, a polícia militarizada italiana, ao confirmar a informação da rede de televisão Rai.

Os ladrões levaram Os Peixes (1917), de Auguste Renoir; Natureza-morta com Cerejas (1885-1887), de Paul Cézanne; e Odalisca no Terraço (1922), de Henri Matisse.

Os criminosos forçaram uma porta para terem acesso a uma sala no primeiro andar do edifício, antes de fugirem através do parque do museu.

A polícia está revisando as gravações das câmeras de segurança do museu e de estabelecimentos vizinhos, apontou o porta-voz dos carabineiros.

A ação dos ladrões durou "menos de três minutos, sem improvisos, de maneira estruturada e organizada", declarou o museu ao meio de informação SkyTG24.

Não puderam "completar o roubo graças à ativação dos sistemas de vigilância e à rápida intervenção do pessoal de segurança e dos carabineiros", acrescentou.

O museu sugeriu que o objetivo não eram especificamente as três pinturas roubadas.

Situada a 20 quilômetros de Parma, a Fundação Magnani Rocca, fundada em 1977, abriga a coleção do historiador de arte Luigi Magnani (1906-1984) em sua Vila de Obras-primas, que também inclui trabalhos de Durero, Rubens, Van Dyck, Goya, Monet e do artista italiano Giorgio Morandi.

A fundação também tem à mostra Paisagem de Cagnes, de Renoir, e recebeu uma das obras-primas do artista francês, O Passeio, cedida por empréstimo pelo Museu Getty de Los Angeles, para uma exposição em 2024.