Caso ocorreu em um estacionamento de um supermercado. Google Street View / Reprodução

O brasileiro Gustavo Guimarães, 34 anos, foi morto após policiais do Estado da Geórgia, nos Estados Unidos, atirarem contra ele. O caso aconteceu na cidade de Powder Springs no dia 3 de março. As informações são do g1.

Gustavo era natural de Belo Horizonte e morava na cidade de Acworth há mais de 20 anos. Estudante na Life University, Gustavo também trabalhava como líder de ética na biblioteca da universidade.

Segundo relatos da família, o brasileiro foi morto enquanto participava de um encontro com conselheiras do governo para iniciar um processo de avaliação que poderia levá-lo a receber atendimento psicológico e psiquiátrico.

Como aconteceu o caso?

A morte ocorreu em um estacionamento de um supermercado. No local, Gustavo se encontrou com a mãe, que preferiu não se identificar, e duas profissionais de saúde mental do governo.

A reunião tinha como objetivo iniciar uma triagem para avaliar a situação do estudante e orientar os próximos passos para um possível tratamento psicológico.

Segundo os familiares, nas semanas anteriores Gustavo apresentava sinais de sofrimento mental. Ele teria passado alguns dias sem manter contato com a família antes de procurá-la novamente demonstrando interesse em buscar ajuda.

Durante a conversa com as conselheiras, Gustavo teria elevado o tom de voz e demonstrado nervosismo. De acordo com o relato da mãe, ele não teria agredido ninguém. No entanto, em determinado momento, a polícia foi acionada após uma denúncia sobre uma pessoa em possível surto no local.

Segundo o Departamento de Polícia do município de Powder Springs, os agentes chegaram ao estacionamento e abordaram o brasileiro. A corporação afirma que, durante a abordagem, ele sacou uma arma.

De acordo com a polícia, os agentes atiraram contra Gustavo. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A família contesta essa versão. A mãe do estudante afirma que o filho não estava armado no momento da abordagem.

Segundo ela, Gustavo era contrário ao uso de armas e militava contra a violência. Os parentes também pedem a análise das imagens das câmeras de segurança do local e das câmeras corporais dos policiais para esclarecer o que ocorreu.

Durante a abordagem, a mãe de Gustavo passou mal e precisou ser levada de ambulância ao hospital. Ela soube da notícia do falecimento do filho enquanto recebia atendimento médico.

Depois, em entrevista ao g1, ela disse ainda estar "muito chocada com tudo o que aconteceu".

Caso é investigado

A morte do brasileiro é investigada pela Agência de Investigação da Geórgia, responsável por apurar ocorrências envolvendo policiais no estado.

Até o momento, a mãe de Gustavo ainda não havia sido chamada para prestar depoimento às autoridades.

A família informou que contratou um advogado e aguarda a análise das imagens das câmeras do local e dos policiais para tentar esclarecer as circunstâncias da morte.

O Ministério das Relações Exteriores informou que tem conhecimento do caso e está em contato com a família do brasileiro. Segundo o Itamaraty, por questões de privacidade e conforme a legislação brasileira, detalhes sobre a assistência consular prestada a cidadãos no exterior não são divulgados.

Após a realização da perícia, o corpo de Gustavo foi liberado para a família dias depois da morte. Os parentes decidiram realizar a cremação em uma cerimônia reservada na última segunda-feira (9), em Powder Springs, devido à gravidade dos ferimentos provocados pelos disparos.