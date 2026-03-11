Novo líder supremo do Irã teria se ferido em ataque que matou o pai

Mojtaba Khamenei é filho do ex-líder supremo do Irã, Ali Khamenei, morto durante ataque dos EUA e de Israel. KAWNAT HAJU / AFP

O novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, está "são e salvo", apesar de ter sofrido ferimentos na guerra, afirmou nesta quarta-feira (11) o filho do presidente da República Islâmica. "Ouvi a notícia de que Mojtaba Khamenei foi ferido. Perguntei a amigos que têm contatos e me disseram que, graças a Deus, ele está são e salvo", escreveu na rede social Telegram Yusef Pezeshkian, filho do presidente Masoud Pezeshkian e conselheiro do governo.

Mojtaba Khamenei, 56 anos, teria ficado ferido durante o ataque que matou o seu pai e antecessor, o aiatolá Ali Khamenei, no primeiro dia da ofensiva de Israel e dos Estados Unidos, em 28 de fevereiro, que desencadeou o conflito, mas não foram revelados detalhes sobre a gravidade de seus ferimentos e ele não apareceu em público desde então.