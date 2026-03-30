Nova flotilha internacional partirá de porto francês rumo a Gaza

Dois veleiros franceses e outras dez embarcações partirão em 4 de abril do sul da França para formar uma nova flotilha internacional com o objetivo de "romper" o bloqueio israelense e chegar à Faixa de Gaza, anunciaram os organizadores nesta segunda-feira (30).

"Nossa mensagem é essencialmente política", declarou Claude Léostic, da associação France Palestine Solidarité (AFPS), em entrevista coletiva.

Trata-se de uma iniciativa de "solidariedade com o povo palestino, que sofre um genocídio e um bloqueio em Gaza", afirmou.

No fim de 2025, uma flotilha com cerca de cinquenta embarcações, com personalidades políticas e ativistas a bordo, entre eles a ambientalista sueca Greta Thunberg, foi interceptada pela Marinha israelense de forma ilegal, segundo os organizadores e a Anistia Internacional.

Todos foram detidos e expulsos por Israel.

Os dois barcos franceses partirão no sábado de Marselha, no sul da França, e se juntarão a outra flotilha chamada Thousand Madleens, composta por dezoito embarcações. Em seguida, em alto-mar, se reunirão com a chamada Global Sumud Flotilla.

"Com [uma coalizão de] cem barcos, há chances de que alguns passem", afirmou Léostic, "e se alguns passarem e chegarem até Gaza, simbolicamente será algo muito forte, o bloqueio terá sido rompido".

A Faixa de Gaza, governada pelo movimento palestino Hamas, é submetida a um bloqueio israelense desde 2007.

Israel e o movimento islamista palestino acusam-se mutuamente de violar o cessar-fogo que entrou em vigor em 10 de outubro de 2025, após dois anos de guerra.