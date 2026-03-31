Nos EUA, aeroporto da Flórida será renomeado em homenagem a Trump

O Aeroporto Internacional de Palm Beach, um dos mais movimentados da Flórida, nos Estados Unidos, será renomeado para Aeroporto Internacional Presidente Donald J. Trump. O projeto de lei que oficializa a decisão foi sancionado pelo governador do Estado, Ron DeSantis, nesta segunda-feira, 30.

A mudança de nome, prevista para valer a partir do dia 1º de julho, depende da formalização da Administração Federal de Aviação (FAA) dos EUA. Em comunicado, a agência afirmou que "mudar o nome de um aeroporto é uma questão local" afirmando que não é a responsável por aprovar "mudanças de nome" em terminais aéreos, mas que deve garantir que os "requisitos administrativos sejam atendidos, como a atualização de cartas náuticas e bancos de dados".

O aeroporto está localizado perto do resort Mar-a-Lago de Donald Trump.

Desde o início do seu segundo mandato, em janeiro de 2025, Trump tem rebatizado instituições e espaços com seu próprio nome. Em dezembro do ano passado, o republicano adicionou o "prefixo" "The Donald J. Trump and" ao "The John F. Kennedy Center for the Performing Arts". No mesmo mês, o Instituto da Paz dos EUA passou a ser chamado Instituto da Paz Donald J. Trump.

Também em Palm Beach, um trecho da estrada que liga o aeroporto à propriedade de Trump foi recentemente renomeado para Donald J. Trump Boulevard. Na semana passada, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou que incluiria a assinatura do republicano nas notas da moeda local.