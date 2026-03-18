No 19º dia da guerra, Irã mantém ofensiva contra Israel e países árabes do Golfo Pérsico

O Irã voltou a lançar ataques contra Israel e países árabes do Golfo Pérsico na madrugada desta quarta-feira, 18, no 19º dia da guerra no Oriente Médio.

Explosões foram registradas nos Emirados Árabes Unidos e no Catar, enquanto a Arábia Saudita interceptou um drone que tinha Riad como alvo.

A nova ofensiva foi lançada horas depois que a mídia estatal iraniana confirmou a morte do chefe do Conselho de Segurança do Irã, Ali Larijani, e do general Gholam Reza Soleimani, líder de um grupo paramilitar ligado à Guarda Revolucionária Islâmica, em um ataque de Israel, na véspera.

Já as forças israelenses mantiveram os ataques contra Beirute na madrugada desta quarta. Segundo o Ministério da Saúde do Líbano, seis pessoas morreram em edifícios residenciais atingidos nos bombardeios.

Deflagrada no dia 28 de fevereiro pelos Estados Unidos e por Israel, a guerra no Oriente Médio já matou 1,3 mil pessoas no Irã, 900 no Líbano e 14 em Israel, segundo os governos dos respectivos países. O Exército dos Estados Unidos, por sua vez, informou que 13 militares americanos morreram no conflito. Fonte: Associated Press.