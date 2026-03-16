No 16º dia da guerra, Israel ataca Beirute e Irã mira países do Golfo Pérsico

Explosões foram registradas em Beirute na manhã desta segunda-feira, 16, quando Israel atacou mais uma vez a capital do Líbano e, em paralelo, lançou uma nova rodada de bombardeios contra Teerã, no 16º dia da guerra no Oriente Médio.

Já o Irã voltou a mirar países árabes do Golfo Pérsico. Nos Emirados Árabes Unidos, Dubai foi forçada a fechar temporariamente o aeroporto local depois que um drone iraniano atingiu um tanque de combustível perto do terminal. A Arábia Saudita, por sua vez, informou ter abatido 35 drones lançados pelo Irã. Israel também informou estar sob ataque das forças iranianas.

O tráfego marítimo no Estreito de Ormuz permanece interrompido pelo Irã, o que agrava a pressão sobre as cotações do petróleo, que já acumulam alta de quase 45% desde o dia 28, quando os Estados Unidos e Israel iniciaram a ofensiva contra o Irã.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ajuda de sete países (sem revelar quais seriam) para reabrir a rota do petróleo e ameaçou membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) com um futuro "muito ruim" para a aliança militar, caso não colaborem com a desobstrução do Estreito de Ormuz.

Do lado iraniano, o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, chamou de "ilusões" as informações de que o país buscaria um fim negociado para o conflito e negou a abertura de qualquer diálogo com os países inimigos. Fonte: Associated Press.