Netanyahu: Trump acredita que existe oportunidade de aproveitar conquistas para alcançar acordo

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fez um pronunciamento nesta segunda-feira, 23, após conversar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Segundo ele, o republicano acredita que existe uma oportunidade de aproveitar as "conquistas que alcançamos com as forças armadas dos EUA" para concretizar os objetivos de guerra e lograr um acordo "que salvaguardará nossos interesses vitais".

"Ao mesmo tempo, continuamos atacando tanto o Irã quanto o Líbano. Estamos destruindo o programa de mísseis e o programa nuclear, e continuamos prejudicando gravemente o Hezbollah", disse. "Há poucos dias, eliminamos mais dois cientistas nucleares. Protegeremos nossos interesses vitais em qualquer situação", afirmou.