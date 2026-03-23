Netanyahu: Trump acredita que existe oportunidade de aproveitar conquistas para alcançar acordo

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fez um pronunciamento nesta segunda-feira, 23, após conversar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Segundo ele, o republicano acredita que existe uma oportunidade de aproveitar as "conquistas que alcançamos com as forças armadas dos EUA" para concretizar os objetivos de guerra e lograr um acordo "que salvaguardará nossos interesses vitais".
"Ao mesmo tempo, continuamos atacando tanto o Irã quanto o Líbano. Estamos destruindo o programa de mísseis e o programa nuclear, e continuamos prejudicando gravemente o Hezbollah", disse. "Há poucos dias, eliminamos mais dois cientistas nucleares. Protegeremos nossos interesses vitais em qualquer situação", afirmou.
Ao mesmo tempo, Netanyahu convocou os líderes da coalizão para uma discussão urgente na noite desta segunda, de acordo com o Channel 12.