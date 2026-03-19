Netanyahu: guerra no Irã acabará mais rápido do que pessoas pensam, mas não definirei prazo

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quinta-feira, 19, que a guerra no Irã acabará mais rápido do que as pessoas esperam, em coletiva de imprensa nesta tarde. Contudo, o premiê disse que não definirá um prazo, considerando que ainda existem objetivos que precisam ser alcançados, sem detalhar quais seriam.

"Não entrarei em detalhes sobre nossas operações militares", frisou. "Mas estamos vencendo a guerra e o Irã está sendo destruído"

Netanyahu justificou o conflito afirmando que o Irã aterrorizou os EUA e Israel por décadas, e que a possibilidade de armas nucleares iranianas representava um risco muito maior para os mercados de petróleo do que o atual conflito.

Para ele, o transporte de energia deve mudar como resultado da guerra contra o Irã, e deve deixar de passar majoritariamente pelo Estreito de Ormuz. "Precisamos de mais oleodutos em direção ao Ocidente pela Península Arábica, e isso é muito possível. Acredito que é uma mudança que veremos com essa guerra", disse.

Netanyahu ainda negou que os Estados Unidos tenham sido puxados para lutar uma guerra em nome de Israel. "Estamos lutando juntos", disse, acrescentando que seria ridículo dizer o contrário, tendo em vista que ambos possuem um objetivo em comum. "Não precisei convencer Donald Trump a nada. Ele é um bom líder e toma suas próprias decisões. Nenhum aliado é tão coordenado como eu e Trump somos"