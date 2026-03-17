Netanyahu diz que teve conversa com Trump sobre questão do Golfo e cita cooperação com os EUA

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta terça-feira, 17, que Tel-Aviv está ajudando os "amigos americanos" no Golfo e realizou uma conversa longa com o presidente dos EUA, Donald Trump, sobre o assunto. A declaração foi dada em publicação no X. De acordo com o premiê, há cooperação entre as forças aéreas e a marinha de ambos os lados.

"Ajudaremos tanto com ataques indiretos, que criam uma enorme pressão sobre o regime iraniano, quanto com ações diretas. Há muitas outras surpresas. Travaremos a guerra com artimanhas. Não revelaremos todas as artimanhas aqui, mas eu já disse: são muitas", escreveu.