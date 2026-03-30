Netanyahu diz que Israel cumpriu mais da metade de seus objetivos de guerra no Irã

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou, nesta segunda-feira (30), que o seu país conseguiu cumprir mais da metade de suas metas na guerra contra o Irã, mas sem estabelecer um prazo para a sua conclusão.

"Definitivamente, cumprimos mais da metade [dos objetivos]. Mas não quero estabelecer um calendário", disse Netanyahu à emissora conservadora americana Newsmax.

O primeiro-ministro israelense especificou que falava "em termos de missões, não necessariamente em termos de tempo".

"Acho que o regime [iraniano] vai colapsar por dentro. Mas, neste momento, agora mesmo, o que estamos fazendo é simplesmente degradar sua capacidade militar, degradar sua capacidade balística, degradar sua capacidade nuclear e também enfraquecê-los por dentro", disse Netanyahu.

O secretário de Estado Marco Rubio assegurou novamente nesta segunda que a guerra duraria "semanas" em vez de meses, em meio ao ceticismo da opinião pública americana diante do conflito, que fez o preço do petróleo disparar.

Netanyahu afirmou que a guerra tinha cumprido objetivos como matar "milhares" de integrantes da Guarda Revolucionária do Irã.

Israel e Estados Unidos também estão "perto de acabar com sua indústria armamentista", acrescentou o premiê.

"Praticamente toda a base industrial, arrasando plantas inteiras, e o próprio programa nuclear", frisou.