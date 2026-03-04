Navio russo com GNL afunda na Líbia após explosões de origem desconhecida

Um navio russo carregado com gás natural liquefeito (GNL) afundou no Mediterrâneo, entre a Líbia e Malta, após "explosões repentinas" de origem desconhecida, informaram as autoridades líbias nesta quarta-feira (4).

A autoridade líbia de portos e transporte marítimo informou que recebeu um pedido de socorro do navio "Arctic Metagaz" na noite de terça-feira. As explosões foram "seguidas de um enorme incêndio que provocou o naufrágio completo", indicou.

O Ministério dos Transportes da Rússia acusou a Ucrânia de atacar o navio com drones lançados a partir das costas líbias e afirmou que os 30 tripulantes foram resgatados.