Navio de assalto anfíbio dos EUA chega ao Oriente Médio

O navio de assalto anfíbio USS Tripoli chegou ao Oriente Médio, informou, neste sábado (28), o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), em meio às especulações sobre o possível destacamento de tropas americanas em território iraniano.
A embarcação, cuja base habitual fica no Japão, chegou à região na sexta-feira, indicou o Centcom em uma publicação no X.
O comando militar detalhou que este porta-helicópteros lidera um grupamento naval que inclui "cerca de 3.500" marinheiros e soldados do Corpo de Fuzileiros Navais.
O grupamento também inclui "aviões de transporte e de combate, bem como meios de assalto anfíbio e ativos táticos".
A publicação está acompanhada de quatro imagens, incluída uma que mostra vários helicópteros Seahawk no convés da embarcação.
Outra fotografia mostra um caça F-35, capaz de decolar e pousar no USS Tripoli.
Na sexta-feira, o secretário de Estado americano Marco Rubio disse que Washington poderia conquistar seus objetivos no Irã sem o uso de forças terrestres.
Mas o presidente Donald Trump mantém há várias semanas uma certa ambiguidade sobre essa alternativa.
Vários veículos de comunicação americanos informaram nos últimos dias que o presidente cogita enviar em breve pelo menos 10 mil militares ao Oriente Médio.
* AFP