"Não quero um cessar-fogo": Trump descarta trégua em guerra com o Irã

Declaração de Trump ocorreu durante encontro com jornalistas na Casa Branca. BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descartou nesta sexta-feira (20) um acordo de cessar-fogo com o Irã, por considerar que Washington tem vantagem na guerra, que já dura três semanas.

— Não quero um cessar-fogo. Você não faz um cessar-fogo quando está literalmente aniquilando o adversário — disse Trump a jornalistas na Casa Branca.

O mandatário afirmou que o objetivo dos Estados Unidos, assim como o de Israel, era a "vitória" e acrescentou, referindo-se ao Irã:

— Estamos atingido eles com uma força terrível. Não acho que seja possível receber golpes mais fortes.

Trump criticou anteriormente, por meio de sua plataforma Truth Social, seus aliados "covardes" da Otan por sua relutância em participar do esforço para liberar a passagem marítima pelo Estreito de Ormuz.

"Sem os Estados Unidos, A OTAN É UM TIGRE DE PAPEL. Não quiseram se somar à batalha para deter um Irã dotado de arma nuclear. Agora que a batalha militar está GANHA, com pouquíssimo risco para eles, reclamam dos altos preços do petróleo que têm que pagar, mas não querem ajudar a abrir o Estreito de Ormuz", escreveu.

Nos últimos tempos, o presidente americano tem multiplicado declarações contraditórias sobre a duração potencial do conflito, às vezes prometendo uma saída muito próxima e, em outras ocasiões, estimando que o Exército dos Estados Unidos não tinha pressa em encerrá-lo.

Os sinais mais recentes não apontam para uma conclusão rápida.

O conflito

No dia 28 de fevereiro, em ação coordenada com Israel, os Estados Unidos bombardearam áreas do Irã. A ofensiva atingiu regiões estratégicas do país, inclusive da capital Teerã. O ataque resultou nas mortes de autoridades importantes do Irã, entre eles o aiatolá Ali Khamenei – líder supremo do país.

Estados Unidos e Israel argumentam que a ofensiva teve como objetivo retaliar a expansão do projeto de armas nucleares do Irã. Em resposta, o governo iraniano atacou países vizinhos e destruiu bases militares norte-americanos no Oriente Médio.

No dia 8 de março, a Assembleia de Especialistas do Irã escolheu Mojtaba Khamenei, de 56 anos, como novo líder supremo do país. Ele sucede o pai, o aiatolá Ali Khamenei, que ocupava o posto desde 1989. A posição representa a autoridade máxima do sistema político iraniano. A decisão marca uma mudança histórica no comando da República Islâmica.

No mesmo dia da escolha do novo líder do Irã, Trump afirmou que o próximo líder não iria "durar muito" se não obtiver sua aprovação.