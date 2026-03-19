'Não há um prazo definitivo' para o fim da guerra com o Irã, diz Pentágono

O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, afirmou que não há um "prazo definitivo" para o fim da guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, que começou há três semanas.

"Não gostaríamos de estabelecer um prazo definitivo", disse Hegseth a repórteres. "Estamos no caminho certo", e será o presidente Donald Trump quem decidirá quando interromper a operação, acrescentou.

"Em última instância, será o presidente quem decidirá quando vamos dizer: 'Ok, cumprimos o que precisávamos'."

Hegseth também comentou um relatório que afirmava que o Pentágono solicitou ao Congresso mais de 200 bilhões de dólares (1 trilhão de reais) adicionais para o conflito.

"Acho que esse número pode mudar. Obviamente, precisamos de dinheiro para matar os bandidos", disse Hegseth.

"Estamos voltando ao Congresso para garantir que tenhamos financiamento adequado para o que já foi feito e para o que possamos precisar fazer no futuro", acrescentou.

O chefe do Estado-Maior, general Dan Caine, que falou ao lado de Hegseth, forneceu detalhes sobre as armas que estão sendo usadas contra o Irã e suas forças aliadas na região.

Caine afirmou que os A-10 Warthogs - um tipo de aeronave projetada para fornecer apoio aéreo de curta distância - estão "rastreando e destruindo lanchas de ataque rápido" no estratégico Estreito de Ormuz, que o Irã efetivamente fechou ao tráfego marítimo após o início da guerra.

Ele acrescentou que helicópteros Apache estão sendo usados no Iraque para atacar grupos de milícias alinhados ao Irã e que alguns aliados dos EUA começaram a usar esses helicópteros de ataque para neutralizar drones não guiados lançados pelas forças de Teerã.