"Não há nenhum problema com o novo líder supremo", diz ministro do Irã

Estados Unidos afirmaram que Mojtaba Khamenei foi ferido. - / AFP

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse neste sábado (14), em entrevista a um canal de televisão americano, que "não há nenhum problema" com Mojtaba Khamenei, que ainda não fez nenhuma aparição pública desde que foi nomeado líder supremo do Irã em 8 de março.

Os Estados Unidos afirmaram que Mojtaba foi ferido após ataque conjunto de americanos e israelenses realizado há duas semanas, que matou Ali Khamenei, pai de Mojtaba e líder supremo do Irã por quase 40 anos.

— Não há nenhum problema com o novo líder supremo. O sistema está funcionando. Tudo está sob controle. Ele está cumprindo suas funções de acordo com a Constituição e continuará a fazê-lo — falou Araghchi.