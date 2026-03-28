'Não estão lá por nós', Trump questiona Otan por Estreito de Ormuz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou nesta sexta-feira (27) sua decepção com os aliados da Otan por não enviarem apoio militar para garantir a segurança do Estreito de Ormuz durante a guerra no Oriente Médio.

"Eles não estiveram lá por nós", disse Trump em um evento econômico em Miami. "Gastamos centenas de bilhões de dólares por ano na Otan, centenas, protegendo-os, e sempre estaríamos lá por eles, mas agora, por causa de suas ações, suponho que já não temos por que estarmos lá, não é?"

"Por que estaríamos lá para eles se eles não estão lá por nós? Eles não estiveram lá por nós", insistiu Trump sobre seus aliados europeus, com os quais protagonizou fortes embates desde que retornou à Casa Branca em 2025.