Morre o filósofo alemão Jürgen Habermas, aos 96 anos 

O filósofo alemão Jürgen Habermas, importante estudioso do papel da comunicação em uma sociedade democrática, morreu neste neste sábado (14), aos 96 anos, em Starnberg, no sul da Alemanha. A informação foi confirmada pela Suhrkamp Verlag, editora que publicava seus livros.
Nascido em Düsseldorf em 1929, Habermas é um dos mais importantes filósofos do século 20. Estudou filosofia, história, psicologia, literatura alemã e economia em Göttingen, Zurique e Bonn.
É conhecido por obras como Teoria da Ação Comunicativa e Mudança Estrutural da Esfera Pública (1962), em que delineia do conceito de esfera pública – espaço onde uma sociedade democrática discute os assuntos de interesse comum – e seu desenvolvimento desde o século 18.
Sua atuação pública foi marcada por críticas pensamento fascista e alertas contra a ascensão do militarismo e do nacionalismo na Alemanha, bem como a defesa da integração europeia.
Lecionou, entre outras instituições, nas Universidades de Heidelberg e Frankfurt am Main, bem como na Universidade da Califórnia, Berkeley, e foi diretor do Instituto Max Planck para o Estudo das Condições de Vida do Mundo Científico-Técnico em Starnberg.
Sua obra costuma ser classificada como pertencente à segunda geração da Escola de Frankfurt, embora ele mantivesse uma relação crítica com a tradição de pensadores como Theodor Adorno e Max Horkheimer.
Casou-se com Ute Wesselhoeft, morta no ano passado, teve três filhos: Tilmann, Judith e Rebekka, morta em 2023.