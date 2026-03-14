Morre o filósofo alemão Jürgen Habermas, aos 96 anos 

Habermas morreu em Starnberg, na Alemanha. Ver Descrição / Agencia RBS

O filósofo alemão Jürgen Habermas, importante estudioso do papel da comunicação em uma sociedade democrática, morreu neste neste sábado (14), aos 96 anos, em Starnberg, no sul da Alemanha. A informação foi confirmada pela Suhrkamp Verlag, editora que publicava seus livros.

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Nascido em Düsseldorf em 1929, Habermas é um dos mais importantes filósofos do século 20. Estudou filosofia, história, psicologia, literatura alemã e economia em Göttingen, Zurique e Bonn.

É conhecido por obras como Teoria da Ação Comunicativa e Mudança Estrutural da Esfera Pública (1962), em que delineia do conceito de esfera pública – espaço onde uma sociedade democrática discute os assuntos de interesse comum – e seu desenvolvimento desde o século 18.

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Sua atuação pública foi marcada por críticas pensamento fascista e alertas contra a ascensão do militarismo e do nacionalismo na Alemanha, bem como a defesa da integração europeia.

Lecionou, entre outras instituições, nas Universidades de Heidelberg e Frankfurt am Main, bem como na Universidade da Califórnia, Berkeley, e foi diretor do Instituto Max Planck para o Estudo das Condições de Vida do Mundo Científico-Técnico em Starnberg.

Sua obra costuma ser classificada como pertencente à segunda geração da Escola de Frankfurt, embora ele mantivesse uma relação crítica com a tradição de pensadores como Theodor Adorno e Max Horkheimer.