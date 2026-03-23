Morre Leonid Radvinsky, dono do OnlyFans, aos 43 anos

Leonid Radvinky adquiriu a plataforma OnlyFans em 2018. Reprodução / Linkedin

Dono do site de conteúdo adulto OnlyFans, Leonid Radvinsky morreu aos 43 anos nesta segunda-feira (23), vítima de um câncer. A informação foi confirmada pela empresa ao portal de notícias Bloomberg.

"Estamos profundamente tristes em anunciar a morte de Leo Radvinsky. Leo faleceu em paz após uma longa batalha contra o câncer", disse a empresa em comunicado. "A família pediu privacidade neste momento difícil."

Radvinsky adquiriu participação no OnlyFans em 2018 e transformou a empresa em uma das plataformas digitais mais lucrativas do mundo. O serviço permite que criadores cobrem diretamente pelo acesso a seus conteúdos, ficando a empresa com uma taxa de cerca de 20% sobre assinaturas e vendas.

Segundo dados de 2024, a plataforma reunia mais de 4,6 milhões de criadores e aproximadamente 377 milhões de usuários pagantes, com receita anual de US$ 1,4 bilhão. Desde 2021, Radvinsky já havia recebido cerca de US$ 1,8 bilhão em dividendos do negócio.

Quem era Leo Radvinsky

Nascido na Ucrânia e criado em Chicago, Radvinsky transformou o que antes eram negócios obscuros na internet em um império bilionário centrado na monetização da intimidade online.

Formado em economia pela Universidade Northwestern, o empresário continuou expandindo o seu império com iniciativas como o MyFreeCams, um dos pioneiros no setor de "camming", combinando conversas ao vivo com conteúdo sexual sob demanda. Em 2018, ele deu o seu maior passo ao adquirir o controle total da britânica OnlyFans, então uma pequena rede voltada à venda de conteúdo por assinatura.

Sob a sua gestão, o site explodiu durante a pandemia, quando milhões de pessoas buscaram novas formas de renda e conexão. O modelo é simples: criadores — de celebridades a trabalhadores sexuais — cobram assinaturas mensais por acesso a seus conteúdos, ficando com 80% da receita.

Leia Mais Trump afirma que vai adiar ataques contra usinas de energia do Irã após conversas "produtivas"

O OnlyFans cresceu ao se apoiar nas redes sociais: imagens no Instagram e Tiktok e trechos explícitos no X (antigo Twitter) funcionavam como iscas para os links pagos. Em 2021, o site acrescentava até 300 mil usuários por dia.

Apesar de sua fortuna estimada em quase US$ 4 bilhões, Radvinsky permanecia avesso à exposição. A sua fundação pessoal divulga doações a instituições como o Memorial Sloan Kettering Cancer Center e apoio a softwares de código aberto.

Em uma rara aparição pública, participou em 2024 de um evento beneficente ao lado da esposa, que hoje lidera uma fundação dedicada à pesquisa do câncer.

Buscas no Google Trends

Radvinsky foi destaque no Google nesta manhã. Google Trends / Reprodução