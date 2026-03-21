Morre ex-diretor do FBI que investigou Trump, e presidente americano comenta: "Estou feliz"

Mueller tinha 81 anos. MANDEL NGAN / AFP

Morreu, na sexta-feira (20), Robert Mueller, ex-diretor do FBI. O agente transformou a principal agência de aplicação da lei dos Estados Unidos em uma força de combate ao terrorismo após os ataques de 11 de setembro de 2001. Mais tarde, se tornou conselheiro especial encarregado de investigar os laços entre a Rússia e a campanha presidencial de Donald Trump, em 2026.

Mueller tinha 81 anos. O comunicado sobre a morte foi divulgado neste sábado (21) pela família do ex-diretor do FBI. A causa da morte não foi divulgada.

"Com profunda tristeza, estamos compartilhando a notícia de que Bob faleceu. Sua família pede que sua privacidade seja respeitada", diz o texto.

Trump: "Estou feliz"

Mueller foi conselheiro especial na investigação do Departamento de Justiça sobre se a campanha de Trump coordenou ilegalmente com a Rússia para influenciar o resultado da corrida presidencial de 2016.

Trump postou nas redes sociais sobre a morte de Mueller: "Robert Mueller acabou de morrer. Bom, estou feliz que ele esteja morto".

O presidente dos EUA acrescentou: "Ele não pode mais machucar pessoas inocentes!"

O FBI não respondeu a um pedido de comentário feito pela AFP.

Indicado por Bush

No FBI, Mueller começou quase imediatamente a reformular a missão do órgão para atender às necessidades de aplicação da lei do século 21, iniciando seu mandato de 12 anos apenas uma semana antes dos ataques de 11 de setembro e servindo sob presidentes de ambos os partidos políticos. Ele foi nomeado pelo presidente republicano dos EUA, George W. Bush.