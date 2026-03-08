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Mojtaba Khamenei é anunciado como novo líder supremo do Irã

Ele de Ali Khamenei, morto após bombardeio. Nome foi anunciado neste domingo pela Assembleia de Peritos, ou Assembleia de Especialistas 

Zero Hora

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AFP

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