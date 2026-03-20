Mojtaba Khamenei declara que 'o inimigo' foi 'derrotado'

O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, proclamou nesta sexta-feira (20) que o inimigo da república islâmica "foi derrotado" na guerra contra Estados Unidos e Israel, em uma mensagem escrita por ocasião do Ano Novo persa, o Nowruz.

"Neste momento, graças à unidade especial que se formou entre vocês, nossos compatriotas, apesar de todas as diferenças de origem religiosa, intelectual, cultural e política, o inimigo foi derrotado", declarou o aiatolá, que ainda não foi visto em público após suceder seu pai, Ali Khamenei, morto em um ataque aéreo no primeiro dia da guerra.

Os iranianos lhe "desferiram um golpe fulminante que fez com que agora comece a proferir palavras contraditórias e sem sentido", acrescentou Khamenei.

Segundo ele, Israel e Estados Unidos tinham a "ilusão" de que, se Ali Khamenei e outros dirigentes militares morressem, isso provocaria "medo e desespero" e assim poderiam "realizar o sonho de dominar o Irã e depois dividi-lo".

Ele previu que, durante este novo ano, "a unidade do Irã certamente se tornará mais forte e mais sólida", e que seus "inimigos" se tornarão "mais humildes e menos poderosos".

O novo líder supremo também afirmou que o Irã ou forças aliadas na região não estiveram "de forma alguma" envolvidas nos ataques a Omã e à Turquia durante a guerra. Ele os atribuiu "às manobras enganosas do inimigo sionista", em referência a Israel, país que não reconhece.

Em outra mensagem, o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, convocou seus compatriotas à unidade diante dos Estados Unidos e de Israel.

"Eles pensavam que, ao matar nosso líder, capitularíamos, mas nos tornamos mais fortes", declarou.

"Peço aos iranianos no exterior que deixem de lado os ressentimentos e, neste novo ano, que se unam todos pela unidade e pelo progresso do Irã", acrescentou nessa mensagem publicada nas redes sociais.