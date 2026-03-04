Filho de Ali Khamenei é eleito líder supremo do Irã, diz TV local

Assembleia de Especialistas do Irã foi bombardeada na terça-feira. ATTA KENARE / AFP

A Assembleia de Especialistas do Irã elegeu Mojtaba, filho de Ali Khamenei, como o próximo líder supremo do país, informou na terça-feira (3) o canal de TV Iran International. Ali Khamenei morreu no último sábado (28), em meio aos ataques de Estados Unidos e Israel contra a cúpula do regime iraniano.

Na terça-feira, os ataques foram ampliados, com um bombardeio contra o prédio da Assembleia de Especialistas na cidade sagrada de Qom, onde 88 aiatolás deveriam se reunir para definir o substituto de Khamenei. Não está claro se os aiatolás estavam no prédio. A mídia estatal iraniana não confirmou se havia de fato algum religioso entre os mortos.

Segundo o Iran International, Mojtaba teria sido eleito líder supremo sob pressão da Guarda Revolucionária. A instituição, uma das mais poderosas do Irã, tem como missão preservar o regime e a República Islâmica e conta com grande poderio militar. É uma entidade considerada conservadora entre os iranianos e, recentemente, passou a ser designada como terrorista por Estados Unidos, Israel, Argentina, Austrália, entre outros países.

Nesta quarta-feira (4), o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, ameaçou eliminar qualquer dirigente iraniano escolhido para suceder Ali Khamenei.

"Qualquer dirigente eleito pelo regime terrorista iraniano para continuar liderando o plano de destruição de Israel, ameaçando os Estados Unidos, o mundo livre e os países da região, e reprimindo o povo iraniano, será um alvo de assassinato, não importa seu nome nem onde se esconda", afirmou o ministro em uma mensagem publicada no X.

Quem é Mojtaba Khamenei

Mojtaba Khamenei tem 56 anos e é o segundo filho mais velho de Ali Khamenei. Assim como o pai, ele é um aiatolá, ou seja, um clérigo de alto escalão dentro do islamismo xiita. Ele serviu no exército iraniano na Guerra Irã-Iraque, entre 1980 e 1988, e teria liderado a milícia paramilitar Basij na repressão aos protestos que ocorreram no país em 2009.