Filho de Ali Khamenei é eleito líder supremo do Irã, diz TV local

A Assembleia de Especialistas do Irã elegeu Mojtaba, filho de Ali Khamenei, como o próximo líder supremo do país, informou na terça-feira (3) o canal de TV Iran International. Ali Khamenei morreu no último sábado (28), em meio aos ataques de Estados Unidos e Israel contra a cúpula do regime iraniano.
Na terça-feira, os ataques foram ampliados, com um bombardeio contra o prédio da Assembleia de Especialistas na cidade sagrada de Qom, onde 88 aiatolás deveriam se reunir para definir o substituto de Khamenei. Não está claro se os aiatolás estavam no prédio. A mídia estatal iraniana não confirmou se havia de fato algum religioso entre os mortos.
Segundo o Iran International, Mojtaba teria sido eleito líder supremo sob pressão da Guarda Revolucionária. A instituição, uma das mais poderosas do Irã, tem como missão preservar o regime e a República Islâmica e conta com grande poderio militar. É uma entidade considerada conservadora entre os iranianos e, recentemente, passou a ser designada como terrorista por Estados Unidos, Israel, Argentina, Austrália, entre outros países.
Nesta quarta-feira (4), o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, ameaçou eliminar qualquer dirigente iraniano escolhido para suceder Ali Khamenei.
"Qualquer dirigente eleito pelo regime terrorista iraniano para continuar liderando o plano de destruição de Israel, ameaçando os Estados Unidos, o mundo livre e os países da região, e reprimindo o povo iraniano, será um alvo de assassinato, não importa seu nome nem onde se esconda", afirmou o ministro em uma mensagem publicada no X.
Quem é Mojtaba Khamenei
Mojtaba Khamenei tem 56 anos e é o segundo filho mais velho de Ali Khamenei. Assim como o pai, ele é um aiatolá, ou seja, um clérigo de alto escalão dentro do islamismo xiita. Ele serviu no exército iraniano na Guerra Irã-Iraque, entre 1980 e 1988, e teria liderado a milícia paramilitar Basij na repressão aos protestos que ocorreram no país em 2009.
Mojtaba já era cotado como possível sucessor do pai antes mesmo do início da atual guerra no Oriente Médio. Ali Khamenei foi o segundo líder supremo do Irã após a Revolução Islâmica de 1979 e ficou no cargo de junho de 1989 até a data de sua morte, em 28 de fevereiro.