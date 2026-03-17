Mísseis lançados contra casa deixam quatro mortos em Bagdá

Quatro pessoas morreram na madrugada desta terça-feira (17) em um ataque com mísseis a uma casa, em Bagdá. Horas antes, a capital iraquiana havia sido alvo de ataques contra o complexo da embaixada dos Estados Unidos, informou uma fonte da área de segurança.

Segundo um funcionário iraquiano, os primeiros indícios apontam que o ataque tinha como alvo assessores iranianos que trabalham com grupos próximos de Teerã.

Fontes de grupos armados pró-Irã confirmaram o bombardeio no bairro nobre de Jadriya, e que assessores iranianos viviam na casa.

O ataque ocorreu logo após um novo ataque contra a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, onde um drone caiu no complexo diplomático e os demais foram interceptados pela defesa aérea.

Durante a noite, um drone caiu em um hotel de luxo, sem deixar feridos, antes de um ataque contra a embaixada dos Estados Unidos, que fica na Zona Verde da capital iraquiana.

Quatro foguetes lançados contra a sede diplomática foram interceptados, segundo um responsável da área de segurança. Um jornalista da AFP viu a defesa antiaérea da embaixada interceptar os projéteis nas proximidades do complexo.

Esses ataques ocorreram após o grupo armado pró-Irã Brigadas do Hezbollah anunciar a "morte como mártir" de seu "responsável de segurança".

O Iraque foi arrastado para o conflito iniciado em 28 de fevereiro por Israel e pelos Estados Unidos contra o Irã. O primeiro-ministro Mohammed Shia al-Sudani, chefe das Forças Armadas, condenou os ataques, incluindo um que teve como alvo um campo petrolífero no sul, e os classificou como ameaças à "segurança e estabilidade" do país.

Grupos locais que apoiam o Irã reivindicam diariamente a autoria de ataques com drones contra militares americanos ou instalações petrolíferas, enquanto essas facções armadas são alvo de ataques atribuídos a Washington ou a Israel.

Na noite desta segunda-feira, jornalistas da AFP ouviram uma primeira explosão, após a qual uma testemunha observou um incêndio no telhado de um hotel situado na Zona Verde, área de segurança no centro de Bagdá onde se encontram representações diplomáticas, instituições internacionais e órgãos governamentais.

O Ministério do Interior informou que um drone havia caído sobre o hotel Al Rasheed, após mencionar o impacto de um "projétil". "O incidente não deixou vítimas nem danos materiais.