Ministros das Relações Exteriores do Irã e de Omã discutem situação no Estreito de Ormuz

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, e seu homólogo de Omã, Badr al-Busaidi, conversaram por telefone na segunda-feira, 23, para discutir os acontecimentos no Estreito de Ormuz, informou a mídia estatal iraniana.

"Independentemente da sua opinião sobre o Irã, esta guerra não foi criada por eles. Ela já está causando problemas econômicos generalizados e temo que a situação se agrave muito se a guerra continuar", disse al-Busaidi em publicação no X nesta segunda-feira. "Omã está trabalhando intensamente para implementar medidas de segurança na travessia do Estreito de Ormuz", completou.