Ministro iraniano diz que governo segue mesmo com morte de líder, e ataques do país se espalham

O assassinato de Ali Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, por Israel, não representará um golpe fatal para a liderança iraniana, afirmou o ministro das Relações Exteriores do país, Abbas Araghchi. Em entrevista à Al Jazeera, ele disse que os Estados Unidos e Israel ainda não perceberam que o governo do Irã não depende de um único indivíduo. Em paralelo, o Teerã seguiu com ameaças e ações a alvos em países no Golfo.

"A República Islâmica do Irã possui uma estrutura política sólida, com instituições políticas, econômicas e sociais bem estabelecidas", disse Araghchi. "A presença ou ausência de um único indivíduo não afeta essa estrutura. É claro que os indivíduos são influentes e cada pessoa desempenha seu papel - alguns melhor, alguns pior, alguns menos - mas o que importa é que o sistema político no Irã é uma estrutura muito sólida", disse na entrevista.

A cidade industrial de Ras Laffan, no Catar, que abriga um importante centro de gás natural liquefeito (GNL), foi alvo de ataques com mísseis que provocaram incêndios e danos extensos, segundo a QatarEnergy, empresa estatal de petróleo do Catar. A Defesa Civil do país, que estava atuando no combate aos incêndios, afirmou que as instalações foram alvo de um ataque do Irã.

Um ataque com mísseis iranianos causou sérios danos à ponte que liga a Arábia Saudita ao Bahrein, bem como à refinaria GNL deste último país, informou a agência de notícias Fars.