Ministro iraniano anuncia retaliação após apontar ataque contra agência bancária do país

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, afirmou nesta quarta-feira, 11, que a infraestrutura nacional do país está sob ataque, anunciando que as "poderosas forças armadas irão retaliar pelo crime". Em postagem na rede social X, ele apontou que uma agência do banco mais antigo do país foi bombardeada enquanto estava cheia de funcionários.

Nesta quarta, o comando militar conjunto do Irã anunciou que começaria a atacar bancos e instituições financeiras no Oriente Médio, uma ameaça que colocaria em risco particularmente Dubai, que abriga muitas instituições financeiras internacionais, bem como a Arábia Saudita e o Bahrein.