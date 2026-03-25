Ministério de Relações Exteriores da Rússia diz que EUA e Coreia do Sul se preparam para guerra

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou que os Estados Unidos e a Coreia do Sul estão se preparando para a guerra com a realização de exercícios militares chamados "Escudo da Liberdade", segundo coletiva realizada na terça-feira em Moscou.

As forças armadas dos EUA na Coreia relatou a realização de um exercício em conjunto com os sul-coreanos. "A República da Coreia e os Estados Unidos concluíram com sucesso hoje o 'Freedom Shield 26' (FS 26), reafirmando uma forte postura de defesa conjunta e aprimorando ainda mais a capacidade da Aliança de conduzir operações em todos os domínios", observou um documento de 23 de março.