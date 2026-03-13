Merz, Macron e Zelenski criticam decisão dos EUA de flexibilizar sanções contra petróleo russo

O primeiro-ministro alemão, Friedrich Merz, o presidente francês, Emmanuel Macron, e o líder ucraniano, Volodimir Zelenski, criticaram nesta sexta-feira (13) a decisão dos EUA de flexibilizar as sanções contra a Rússia, permitindo temporariamente a venda de petróleo para tentar aliviar a pressão sobre os preços provocada pela guerra com o Irã.

Merz afirmou que a decisão de Washington de flexibilizar as sanções ao óleo russo foi "errada", ao mesmo tempo em que alertou para o fato de o Kremlin estar lucrando com a guerra contra Teerã. "Flexibilizar as sanções agora, por qualquer motivo que seja, seria errado", disse ele na Noruega, de acordo com o Financial Times.

Já Zelenski criticou os planos dos EUA ao alegar que eles não ajudariam a alcançar a paz na guerra na Ucrânia. "Essa única concessão americana poderia render à Rússia cerca de US$ 10 bilhões para a guerra. Isso certamente não ajuda a paz", pontuou ele durante uma coletiva de imprensa conjunta com Macron em Paris nesta sexta.

O presidente da França reiterou que, apesar das isenções sobre óleo russo serem "temporárias" e limitadas", Moscou estaria "enganada" se acreditasse que o conflito no Irã proporcionaria um respiro. "Reafirmamos que o aumento dos preços do petróleo não deve, em hipótese alguma, nos levar a reconsiderar nossa política de sanções", acrescentou.

Mais cedo, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, classificou como "muito preocupante" a decisão unilateral dos Estados Unidos de suspender as sanções às exportações de petróleo da Rússia.