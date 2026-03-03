Mercado de Dubai reabrirá amanhã (4) em meio aos desdobramentos na região

A Autoridade de Serviços Financeiros de Dubai (DFSA), órgão regulador independente dos setores bancário, de serviços financeiros e de mercados do Centro Financeiro Internacional de Dubai, anunciou a reabertura da Nasdaq Dubai a partir desta quarta-feira, 4.

A Nasdaq Dubai é uma plataforma para investidores regionais e globais negociarem ações, derivativos, sukuk, o título de dívida que segue as regras do Islã, e papéis de renda fixa convencionais.