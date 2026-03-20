Membro do Fed alerta sobre risco de inflação devido à guerra contra Irã

Um membro do Conselho de Governadores do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos), Christopher Waller, declarou nesta sexta-feira (20) que está preocupado com o impacto que a guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã possa ter sobre a inflação, devido ao bloqueio prolongado do Estreito de Ormuz.

Waller, que desde o ano passado tem apoiado os cortes nas taxas de juros diante das preocupações sobre o mercado de trabalho, afirmou ter mudado de opinião nas últimas duas semanas em relação ao ritmo da trajetória destes cortes devido ao risco de aumento da inflação.

"Desde o momento em que o Estreito de Ormuz foi fechado, a situação faz prever que este será um conflito muito mais prolongado e que os preços do petróleo vão permanecer altos por mais tempo", declarou nesta sexta-feira à emissora americana CNBC.

"Portanto, isso sugere que a inflação representa uma preocupação maior do que a que eu estava atribuindo", acrescentou.

Waller respaldou a decisão tomada pelo Fed no início desta semana de manter as taxas de juros estáveis.

Em suas declarações à CNBC, afirmou que, atualmente, não é favorável a aumentar as taxas de juros.