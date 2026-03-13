Marset, um dos narcotraficantes mais procurados do Cone Sul, é capturado na Bolívia

O narcotraficante uruguaio Sebastián Marset, um dos mais procurados do Cone Sul, foi capturado, nesta sexta-feira (13), na Bolívia, e imediatamente expulso para os Estados Unidos, informou o governo boliviano.

Marset, de 34 anos, estava foragido desde 2023 e suspeita-se que circulava por vários países sul-americanos, como Venezuela, Brasil e Paraguai. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos oferecia 2 milhões de dólares (10,4 milhões de reais) por informações que levassem à sua captura.

Investigações das autoridades americanas destacam que Marset chefiou uma rede que enviou pelo menos 16 toneladas de cocaína para a Europa, 11 delas apreendidas no porto de Antuérpia, na Bélgica.

Foi realizada "a apreensão e a expulsão" de Marset para os Estados Unidos, "em cumprimento a uma ordem judicial emitida pela justiça norte-americana", informou o ministro do Governo (Casa Civil), Marco Antonio Oviedo, durante uma coletiva de imprensa, acompanhado do presidente Rodrigo Paz.

Policiais bolivianos entregaram Marset no aeroporto de Santa Cruz de la Sierra (leste) a agentes da DEA, a agência antidrogas dos Estados Unidos, que o levaram com correntes nas mãos e nos pés em um avião com matrícula americana, segundo imagens divulgadas pelo canal estatal Bolivia TV.

A operação foi realizada durante a madrugada com a mobilização de centenas de policiais, constatou um jornalista da AFP.

Outras quatro pessoas foram detidas, três homens e uma mulher, membros da equipe de segurança do narcotraficante.

A todo momento, o cidadão uruguaio "manteve silêncio", disse o ministro. Ele acrescentou que a operação policial foi realizada sem deixar feridos.

O presidente da Bolívia agradeceu, por sua vez, "a cooperação de organizações internacionais de diferentes países vizinhos e do continente".

"O reino do terror e do caos de Sebastián Marset acabou. Graças à liderança do presidente Rodrigo Paz e ao rápido fortalecimento da cooperação na aplicação da lei, o notório narcotraficante Marset enfrentará a justiça. O Escudo das Américas está tornando a nossa região mais segura e mais forte", informou o Departamento de Estado americano no X.

A cúpula do Escudo das Américas, convocada pelo presidente americano, Donald Trump, reuniu, no último sábado, no estado da Flórida, mais de uma dezena de presidentes de direita da região com o objetivo de cooperar na luta contra o crime organizado transnacional.

- Lavagem de dinheiro -

Marset cumpriu pena por narcotráfico no Uruguai entre 2013 e 2018. Ele emigrou em 2019 para a Bolívia e estabeleceu-se no Paraguai, embora se deslocasse entre vários países do Cone Sul.

Em julho de 2023, Marset havia fugido da casa onde morava em Santa Cruz, onde estava com sua esposa e seus filhos, um dia antes de uma megaoperação policial para capturá-lo.

Sua esposa encontra-se atualmente presa no Paraguai, após ter sido detida na Espanha.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou, em 2025, a acusação de Marset por "lavagem de dinheiro" de lucros do narcotráfico através de instituições financeiras americanas.

Cartwright Weiland, alto funcionário do Escritório de Assuntos Internacionais sobre Narcóticos e Aplicação da Lei americana, assinalou na ocasião que o uruguaio era "um dos foragidos mais procurados em todo o Cone Sul" e "alvo central de uma importante investigação sobre o crime organizado no Paraguai".

A Bolívia é o terceiro maior produtor mundial de cocaína, depois da Colômbia e do Peru.

Marset é um amante do futebol. Ele jogou durante vários anos e gerenciou um clube que disputou jogos no campeonato regional de Santa Cruz. Em vários vídeos publicados na clandestinidade, ele se vangloriava de que as autoridades não poderiam capturá-lo.

Segundo o ministério do Governo, Marset transformou Santa Cruz na "base de operações" de suas atividades ilegais.