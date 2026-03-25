Marinha iraniana afirma que lançou mísseis contra porta-aviões americano

A Marinha iraniana afirmou, nesta quarta-feira (25), que lançou mísseis de cruzeiro contra o porta-aviões americano Abraham Lincoln e advertiu que pode executar novos ataques similares.
Um comunicado militar afirma que o bombardeio obrigou o porta-aviões, enviado à região do Golfo, a "modificar sua posição".
O comandante da Marinha iraniana, almirante Shahram Irani, afirmou que os movimentos do porta-aviões "são vigiados de forma permanente (...) e quando esta frota hostil entrar no raio de alcance de nossos sistemas de mísseis, será alvo de ataques contundentes".
* AFP