Marco Rubio diz que drone atingiu proximidades do consulado dos EUA em Dubai

Em resposta, o governo iraniano vem destruindo bases militares norte-americanos no Oriente Médio. Redes Sociais / Reprodução

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, confirmou nesta terça-feira (3) que um drone atingiu as proximidades do consulado dos EUA em Dubai, sem causar vítimas.

— Infelizmente, um drone atingiu um estacionamento ao lado do edifício da legação e provocou um incêndio. Todo o pessoal está em segurança — declarou Rubio em Washington.

Conflito no Oriente Médio

Em ação coordenada com Israel, os Estados Unidos bombardearam áreas do Irã no início da manhã de sábado (28). A ofensiva atingiu regiões estratégicas do país, inclusive da capital Teerã.

O ataque resultou nas mortes de autoridades importantes do Irã, entre eles o aiatolá Ali Khamenei – líder supremo do país.