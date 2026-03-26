Maduro retorna a tribunal dos EUA para contestar acusações de tráfico de drogas

O ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro retorna, nesta quinta-feira, 26, a um tribunal de Nova York, enquanto busca anular sua acusação de tráfico de drogas devido a uma disputa geopolítica sobre honorários advocatícios. O advogado de Maduro argumenta que os EUA estão violando os direitos constitucionais do líder deposto ao bloquear fundos do governo venezuelano de serem usados para pagar seus custos legais.

É a primeira vez que Maduro e sua esposa, Cilia Flores, estarão no tribunal desde uma acusação em janeiro, na qual ele protestou contra sua captura pelas forças militares dos EUA e declarou: "Não sou culpado. Sou um homem decente, o presidente constitucional do meu país." Flores também se declarou inocente.

Ambos permanecem presos em um centro de detenção no Brooklyn, e nenhum pediu para ser liberado sob fiança. O juiz Alvin Hellerstein ainda não definiu uma data para o julgamento, embora isso possa acontecer na audiência.

Maduro e Flores continuam a ter algum apoio na Venezuela, com murais e outdoors pela capital, Caracas, exigindo seu retorno. Mas enquanto o partido governante de Maduro permanece no poder, ele tem sido lentamente apagado do governo de Delcy Rodríguez, a presidente interina da Venezuela.

A Venezuela restabeleceu relações diplomáticas com os EUA, que em 2019 cortaram laços com o governo de Maduro e reconheceram o então chefe da Assembleia Nacional, um membro da oposição, como o líder legítimo do país. Os EUA aliviaram as sanções econômicas sobre a crucial indústria petrolífera da Venezuela e também enviaram um encarregado de negócios para Caracas. Fonte: Associated Press.