Macron: papel no Oriente Médio permanece 'puramente defensivo', apesar da morte de soldado

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que os ataques contra soldados franceses são "inaceitáveis", seguindo a morte de um integrante do exército do país no Iraque, mas enfatizou que o papel da França na região é puramente defensivo, em apoio aos seus aliados.

Em coletiva de imprensa, ele acrescentou que Paris manterá a calma e a compostura, continuando a proteger seus cidadãos, parceiros e interesses de segurança nacional no Oriente Médio. "Nada vai nos tirar" destas condições, apontou.