Lucro da gigante chinesa de veículos elétricos BYD cai 19% em 2025

A gigante chinesa de veículos elétricos BYD informou nesta sexta-feira(27) que seu lucro líquido anual caiu 19% em 2025 em comparação com o ano anterior, em meio a um cenário econômico caracterizado por um consumo interno fraco.

O lucro líquido atribuível aos acionistas da BYD totalizou 32,6 bilhões de yuans (R$ 24,5 bilhões na cotação atual) no ano passado, uma queda em relação aos 40,3 bilhões de yuans (R$ 30,33 bilhões) registrados em 2024, afirmou a empresa em um comunicado enviado à Bolsa de Valores de Hong Kong.

A BYD (acrônimo para "Build Your Dreams" - Construa Seus Sonhos) consolidou-se como a líder incontestável no competitivo mercado de veículos elétricos da China - o maior do mundo.

A indústria chinesa de veículos elétricos é líder global, mas o mercado doméstico tem pressionado a lucratividade das empresas; consequentemente, muitas companhias - incluindo a BYD - voltaram seu foco para os mercados externos.

O controle regulatório também está em ascensão: em maio, um grupo do setor repreendeu os fabricantes chineses por alimentarem uma guerra de preços, apenas uma semana após a BYD anunciar descontos.

No ano passado, a BYD registrou receitas de 804 bilhões de yuans (R$ 606 bilhões), um aumento modesto de 3,5% em comparação com 2024.

Em 2024, sua receita anual superou a de sua rival americana, a Tesla, e ultrapassou a marca simbólica de US$ 100 bilhões (R$523 bilhões).

Enquanto isso, a expansão internacional da BYD ganha força.

Em setembro, a empresa vendeu mais de 13.000 unidades nos países da União Europeia - um aumento de 272,1% em relação ao mesmo período do ano anterior -, segundo um relatório da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis.