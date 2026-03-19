Líderes da UE criticam Orbán por vetar empréstimo à Ucrânia e o acusam de jogo eleitoral

Líderes da União Europeia (UE) criticaram o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, acusando-o de sequestrar ajuda crucial para a Ucrânia e minar a tomada de decisões da UE para vencer uma eleição em casa. Em uma rara crítica pública a um membro, os líderes insistiram que Orbán deve respeitar a decisão do bloco de financiar as forças armadas e a economia devastada pela guerra da Ucrânia pelos próximos dois anos. Orbán havia aprovado anteriormente o que é visto como um suporte vital para a Ucrânia, mas depois vetou.

"Ele está usando a Ucrânia como arma em sua campanha eleitoral, e isso não é bom. Tínhamos um acordo, e acho que ele nos traiu", disse o primeiro-ministro da Finlândia, Petteri Orpo. A economia da Ucrânia está em frangalhos, e os oficiais da UE acreditam que ela deve receber parte significativa do empréstimo de 90 bilhões de euros até o início de maio. Para isso, o acordo da UE deve avançar em duas a três semanas.

Orbán, visto como o aliado mais próximo do presidente russo Vladimir Putin na Europa e admirado pelo ex-presidente dos EUA Donald Trump, está atrás nas pesquisas antes das eleições de 12 de abril. Parte de sua campanha é retratar o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como uma ameaça existencial à Hungria. Ele alega que Zelensky e a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen querem arrastar a Hungria para a guerra da Rússia, agora em seu quinto ano, e que sua reeleição é a única garantia de paz e segurança.

Líderes da UE estão agora cobrando Orbán. O chanceler alemão Friedrich Merz insistiu que todos os 27 países membros devem respeitar a decisão conjunta de dezembro. "O princípio orientador da União Europeia é de lealdade e confiabilidade", disse ele.

Na véspera da cúpula, Merz acusou Orbán de "bloquear a Europa por razões políticas internas e por causa de uma campanha eleitoral". O primeiro-ministro belga Bart De Wever afirmou que "é inaceitável decidir com os líderes e depois dizer 'mas não estou pronto para executar o que decidi'". O Chanceler austríaco Christian Stocker disse que, se Orbán está usando a eleição como pretexto, "isso não é um argumento válido dada a situação na Ucrânia". O impasse destacou fraquezas nos procedimentos de decisão da UE, que frequentemente exigem unanimidade entre os 27 países membros.

*Fonte: Associated Press.