Líder do Irã ameaça os Estados Unidos em primeira manifestação oficial: "Essas bases serão atacadas"

Mojtaba Khamenei é filho de seu antecessor como líder supremo do irã, Ali Khamenei. KHAMENEI.IR / KHAMENEI.IR

O novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, pronunciou-se publicamente nesta quinta-feira (12) pela primeira vez desde a sua nomeação na TV estatal iraniana. Mojtaba é filho do antigo líder Ali Khamenei e o substituiu após a sua morte, em 28 de fevereiro.

Segundo o g1, na declaração de Motjaba, lida pelo apresentador do programa, o aiatolá ameaçou os Estados Unidos e anunciou novos ataques a bases do país no Oriente Médio. "Todas as bases americanas da região devem ser fechadas imediatamente. Essas bases serão atacadas", afirmou. "O Irã não se absterá de vingar o sangue de seus mártires".

Pressionado pelos países vizinhos, alvos de ataques retaliatórios iranianos contra americanos e israelenses desde o início do conflito, o líder defendeu a ofensiva de Teerã. Disse que o país acredita na amizade com estas nações e, por isso, está atingindo apenas bases militares, mas que é "inevitável continuar".