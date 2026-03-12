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Líder do Irã ameaça os Estados Unidos em primeira manifestação oficial: "Essas bases serão atacadas"

Mojtaba Khamenei afirmou que é "inevitável continuar" com as ofensivas contra americanos, israelenses e seus aliados

Zero Hora

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