Líbano: Parlamento estende mandato por dois anos devido à guerra no Oriente Médio

O parlamento libanês estendeu seu mandato por dois anos nesta segunda-feira (9) devido à guerra entre EUA e Irã, à medida que Israel - aliado americano - intensifica seus ataques ao Líbano. A agência de notícias estatal do país informou que 76 legisladores votaram a favor, 41 votaram contra e quatro se abstiveram. O bloco de 13 membros do grupo xiita libanês Hezbollah no parlamento votou a favor da extensão.
A guerra em curso com Israel, que começou na semana passada, deslocou mais de meio milhão de pessoas e tornou difícil realizar uma votação em grandes partes do país. As eleições parlamentares estavam marcadas para maio. Fonte: Associated Press.
*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.