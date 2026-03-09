Líbano: Parlamento estende mandato por dois anos devido à guerra no Oriente Médio

O parlamento libanês estendeu seu mandato por dois anos nesta segunda-feira (9) devido à guerra entre EUA e Irã, à medida que Israel - aliado americano - intensifica seus ataques ao Líbano. A agência de notícias estatal do país informou que 76 legisladores votaram a favor, 41 votaram contra e quatro se abstiveram. O bloco de 13 membros do grupo xiita libanês Hezbollah no parlamento votou a favor da extensão.