Líbano classifica ataque do Hezbollah a Israel de ato 'ilegal'

O presidente do Líbano, Joseph Aoun, declarou que o ataque com foguetes do Hezbollah a Israel foi um ato "ilegal", acrescentando que ações do tipo dão a Israel pretexto para destruir o país.

O governo realizou uma reunião de gabinete de cinco horas para discutir a ação do Hezbollah, que desencadeou retaliação massiva de Israel e o deslocamento de dezenas de milhares de pessoas.