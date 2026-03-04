Líbano: ataque lançado por Israel atinge hotel nos arredores de Beirute

Um ataque aéreo lançado por Israel nesta quarta-feira, 4, atingiu um hotel em Hazmieh, nos arredores de Beirute, segundo a agência de notícias estatal do Líbano. Testemunhas relataram que ambulâncias foram despachadas para o local, mas ainda não há informações sobre vítimas.

Já as forças de Israel informaram que o Irã lançou duas ondas de ataque contra o país na madrugada desta quarta-feira. Explosões foram registradas em Jerusalém. Fonte: Associated Press.