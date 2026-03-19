Kuwait diz que refinaria foi atacada por drone

O Kuwait afirmou que um ataque de drone provocou um incêndio em uma refinaria de petróleo. Segunda a agência de notícias estatal KUNA, trata-se da Kuwait Petroleum Corp.
O ataque de drone provocou um incêndio na refinaria de Mina Al-Ahmadi, mas não causou feridos. A refinaria é uma das maiores do Oriente Médio, com uma capacidade de produção de petróleo de 730.000 barris por dia. Fonte: Associated Press.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.