Kuwait derruba três caças dos EUA por engano; pilotos foram resgatados em segurança

Três caças F-15E Strike Eagle dos EUA, que voavam em apoio à Operação "Fúria Épica" de Washington contra Teerã, foram derrubados no Kuwait devido a um aparente incidente de fogo amigo, afirmou a Central de Comando dos EUA em nota publicada nesta segunda-feira (2). A queda ocorreu no início da madrugada.

"Durante o combate ativo - que incluiu ataques de aeronaves iranianas, mísseis balísticos e drones - os caças da Força Aérea dos EUA foram abatidos por engano pelas defesas aéreas do Kuwait", diz o comunicado, acrescentando que o Kuwait reconheceu o incidente e prestou apoio à operação em andamento.