Kremlin celebra chegada de petroleiro russo a Cuba

O Kremlin celebrou nesta segunda-feira (30) a chegada a Cuba de um petroleiro russo objeto de sanções, apesar do bloqueio imposto por Washington ao fornecimento de combustível à ilha comunista aliada de Moscou.

"Estamos satisfeitos que esta carga de derivados de petróleo chegue à ilha, ou melhor, que já tenha chegado", declarou Dmitri Peskov, porta-voz da presidência russa, ao comentar o deslocamento do navio Anatoly Kolodkin, carregado com 730.000 barris de petróleo.

Segundo o site especializado MarineTraffic, o petroleiro avançava na manhã de segunda-feira pela costa cubana em direção ao porto de Matanzas, mas não estava claro se havia atracado.

Moscou é um aliado de Havana e criticou Washington por bloquear o fornecimento de combustível à ilha.

"A Rússia considera seu dever dar um passo à frente e prestar a ajuda necessária aos nossos amigos cubanos", declarou Peskov.

Este seria o primeiro carregamento de petróleo a entrar na ilha desde janeiro, quando as forças americanas capturaram em Caracas o presidente venezuelano e aliado de Cuba, Nicolás Maduro.

A saída de Maduro do poder privou Cuba de seu principal fornecedor de petróleo e desencadeou uma crise energética na ilha, que provocou a disparada dos preços dos combustíveis e apagões diários.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no domingo que não tinha "nenhum problema" com o envio de petróleo da Rússia para a ilha.

"Cuba está acabada, tem um regime ruim, dirigentes muito ruins e corruptos e, consigam ou não um navio de petróleo, não vai importar", disse Trump à imprensa.