Novo presidente do Chile inicia construção de barreiras na fronteira com Peru e Bolívia

O novo presidente do Chile, José Antonio Kast, iniciou nesta segunda-feira (16) a construção de barreiras na fronteira com o Peru, prometidas durante sua campanha, para frear a entrada de migrantes irregulares provenientes desse país e da Bolívia.

O governo deu um prazo de 90 dias para a construção dessas barreiras, embora não tenha especificado o tipo de infraestrutura que fechará a passagem em três regiões do norte do país.

— Hoje começamos a frear a migração irregular — disse Kast à imprensa, à frente da escavadeira que fazia uma profunda vala nas proximidades do posto fronteiriço de Chacalluta, na cidade de Arica, na fronteira com o Peru.

Também fazem parte do mesmo plano de obras as regiões de Antofagasta e Tarapacá, onde fica Colchane, passagem fronteiriça com a Bolívia que se tornou o principal ponto de entrada de migrantes irregulares.

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Segundo dados oficiais, no Chile, com 20 milhões de habitantes, vivem cerca de 337 mil migrantes irregulares, em sua maioria venezuelanos.

Segundo o ministro do Interior, Claudio Alvarado, as "barreiras físicas" terão uma extensão aproximada de cerca de 500 quilômetros.

O "Escudo fronteiriço", prometido por Kast meses atrás, também inclui o envio de mais militares para a região e outros meios tecnológicos de monitoramento.

Kast, de 60 anos, afirmou nesta segunda-feira que nos últimos anos "o Chile foi vulnerado pela imigração ilegal, pelo narcotráfico e pelo crime organizado".

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As entradas irregulares, no entanto, registraram uma "diminuição sustentada" a partir do pico observado em 2021, de acordo com o Serviço Nacional de Migrações.