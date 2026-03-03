Kast encerra transição no Chile com Boric devido a plano de cabo submarino chinês

O presidente eleito do Chile, José Antonio Kast, pôs fim nesta terça-feira (3) às reuniões de transição com o governo cessante de Gabriel Boric, após acusá?lo de não compartilhar informações sobre um projeto de cabo submarino chinês.

A iniciativa prevê a construção de um cabo de fibra ótica pela multinacional China Mobile para ligar a Ásia à costa chilena, em uma nova rota digital através do Pacífico destinada a ampliar e diversificar a cobertura. Atualmente, a cobertura digital do Chile depende quase totalmente de cabos que passam pelos Estados Unidos.

O governo americano considera que o projeto entre China e Chile compromete a segurança regional e, por isso, revogou em fevereiro os vistos de três autoridades chilenas, entre eles o ministro dos Transportes e Telecomunicações. O governo chileno nega a acusação.

Boric e Kast se reuniram nesta terça?feira pela terceira vez no Palácio de La Moneda para coordenar as tarefas da transferência de mandato em 11 de março.

O encontro durou cerca de 20 minutos, mas terminou de maneira abrupta depois que Kast exigiu que Boric se retratasse por ter informado que havia conversado com ele sobre o projeto chinês, segundo explicou Boric a jornalistas ao fim da reunião.

Boric disse que "é falso" que Kast não tenha sido informado e se negou a se retratar. Em entrevista ao canal Mega na segunda?feira, o mandatário afirmou que avisou ao presidente eleito em 18 de fevereiro que havia recebido ameaças dos EUA por causa da tramitação do projeto chinês.

Em razão do desentendimento, Kast suspendeu nesta terça uma série de reuniões de coordenação entre ministros que estão saindo e entrando, acrescentou Boric.

"Em todo momento existiu e existirá plena disposição para que a transferência [de mandato] seja absolutamente transparente e impecável", assegurou o presidente.

Ao sair de La Moneda nesta terça?feira, Kast disse que não confia nas informações que o governo lhe fornece e que, portanto, deu por encerrado o processo de transição de governo que vinham realizando em conjunto.

O governo de Boric afirma que a sanção americana aos três funcionários chilenos não tem precedentes e enviou uma nota de protesto em resposta.

De acordo com as autoridades locais, o projeto do cabo submarino chinês ainda está em fase de avaliação.